Vítima engana burlões e consegue recuperar o carro em Coimbra

Nove dias depois de ter sido enganado por um grupo de burlões, quando vendia uma viatura da marca BMW através de um anúncio na Internet, um homem da zona de Coimbra montou um plano e conseguiu apanhar os criminosos. O caso passou-se em 2015 e o Tribunal de Coimbra condenou agora dois arguidos: um dos quais a uma pena de três anos e três meses de prisão efetiva. O outro ficou com pena suspensa.Saiba mais no site do Correio da Manhã