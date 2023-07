Cães proibidos na Arábia Saudita podem fazer cair transferência de Fabinho

Brasileiro tinha acordo com a equipa de Nuno Espírito Santo, mas tem animais de estimação considerados "perigosos".

A transferência de Fabinho para os sauditas do Al Ittihad, orientados por Nuno Espírito Santo, pode estar em risco por causa dos cães do médio brasileiro. Tudo porque o jogador tem dois buldogues franceses, raça que é proibida na Arábia Saudita.O governo saudita considera que a raça é "agressiva e perigosa". Todavia, os cães são permitidos se forem de caça ou para guiar invisuais.Segundo a imprensa britânica Fabinho, de 29 anos, que já teria acordado a transferência, está disposto a recusar a oferta, caso não obtenha a documentação necessária para levar os cães.Esta decisão pode custar quase 500 mil euros por semana ao brasileiro, valor que o Al Ittihad tinha acordado como salário do médio.O clube, que no último ano se sagrou campeão da liga saudita, já contratou, neste defeso, o português Jota e os franceses N'Golo Kanté e Karim Benzema, bola de ouro em 2022.