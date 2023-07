João Félix abandona centro de estágio do Atlético de Madrid com treino a decorrer

Futuro do português pode ficar definido esta segunda-feira, caso não esteja na lista de convocados para o estágio dos madrilenhos.

O português João Félix abandonou o treino da tarde desta segunda-feira do Atlético de Madrid antes dos restantes colegas e saiu do centro de estágio ainda com o treino a decorrer.

O avançado de 23 anos regressou esta segunda-feira a Madrid, depois de ter estado em Portugal a jogar futebol com amigos na praia.

Rumores, não confirmados pelo clube, informavam que o afastamento do treino foi motivado por uma lesão no adutor.

A comunicação espanhola estranha essa versão uma vez que o português não mostrou sinais de lesão no período do aquecimento, que foi acompanhado pela comunicação social.

Além disso, imagens divulgadas no domingo pelo CM mostravam João Félix em forma a jogar futebol com amigos na Costa da Caparica.

A saída do ex-Benfica do treino desta segunda-feira deu-se depois dos minutos abertos à comunicação social.

Esta segunda-feira o futuro de Félix pode ficar definido. O Atlético de Madrid divulga esta tarde a lista de convocados para a digressão de pré-época pela Coreia do Sul, Estados Unidos da América e México. Caso o português não esteja nos nomes selecionados, a saída dos "colchoneros" é o destino certo.

Quando chegou ao treino o jogador de 23 anos era esperado por apenas um adepto e recusou responder às perguntas da CMTV.

Nos últimos tempos o português tem sido associado ao Benfica e ao Barcelona, onde disse que sonhava jogar.