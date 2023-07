Detidos dois portugueses suspeitos de matar mulher que os acolheu em casa em Espanha

Katia Santamarta,

León. A detenção aconteceu em San Justo de la Vega, a cerca de 70 quilómetros de Reliegos.Segundo o El Confidencial, o corpo da mulher foi encontrado com sinais de violência dentro de um poço na propriedade da vítima, onde os detidos estavam a viver nas últimas semanas. A mulher albergava os trabalhadores que a ajudavam com os trabalhos agrícolas na quinta de produtos biológicos.

O desaparecimento da mulher foi comunicado por uma amiga, na manhã de sexta-feira. As buscas terminaram no sábado à tarde quando foi descoberto o corpo dentro do poço. Os portugueses eram os principais suspeitos da morte da mulher, uma vez que não eram visto em Reliegos deste sexta-feira, avança o jornal espanhol.