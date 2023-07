João Félix entre os convocados para pré-época do Atlético Madrid

Avançado vai com a comitiva para a Coreia do Sul.

O jogador português João Félix integra os convocados para pré-época do Atlético Madrid. Avançado vai com a comitiva para a Coreia do Sul.O Correio da Manhã revelou que o português abandonou o treino da tarde desta segunda-feira do Atlético de Madrid antes dos restantes colegas e saiu do centro de estágio ainda com o treino a decorrer.