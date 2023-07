Jovem de 16 anos morre em despiste de trotinete em Alcácer do Sal

Adolescente de 15 anos ficou ferido no mesmo acidente.

Um jovem de 16 anos morreu esta segunda-feira e uma jovem de 15 sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste de uma trotinete em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que os dois jovens foram transportados para o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Alcácer do Sal, tendo o óbito do jovem, de 16 anos, sido declarado naquela unidade de saúde.

O alerta para o acidente, ocorrido na Rua das Douradas, foi dado às 20h58, adiantou a mesma fonte.

"Os dois menores seguiam numa trotinete de aluguer, que se despistou numa descida, tendo ido embater num muro", disse à Lusa fonte da GNR.

Foram mobilizados para o local operacionais e meios dos bombeiros de Alcácer do Sal, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, num total de 11 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer do Sal.