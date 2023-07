Cada português deve em média mais de 77 mil euros

O endividamento do setor não financeiro (administrações públicas, empresas e particulares) aumentou mais de 8,8 mil milhões de euros em maio, face ao mesmo mês do ano passado, para um valor recorde de 804,4 mil milhões de euros, de acordo com informação avançada esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. Dividindo este valor por 10,4 milhões de portugueses, cada um de nós tem uma dívida, em média, de forma hipotética, superior a 77 mil euros.