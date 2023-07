Altar-palco de 450 mil euros ganha forma no Parque Eduardo VII

Francisco vai estar presente nos dias 3 e 4 de agosto.

A poucos dias do início da Jornada Mundial da Juventude, o altar-palco no Parque Eduardo VII, em Lisboa, ganha forma. Tem 40 metros de largura e 24 metros de altura, ocupa uma área total de 430 m2 e custa cerca de 450 mil euros, valor totalmente suportado pela Fundação JMJ Lisboa 2023 com o apoio de uma entidade privada. A obra, da autoria do arquiteto João Matos, requer 170 toneladas de ferro e madeira, transportados para o local por 16 camiões TIR.