Futuro de Espanha nas mãos dos independentistas

O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, candidato mais votado nas eleições de domingo em Espanha, já iniciou as conversações para tentar formar Governo, mas sem grande esperança, dada a falta de apoio dos aliados naturais do PP a qualquer solução que inclua os extremistas do Vox. Pedro Sánchez terá, teoricamente, a vida mais facilitada, mas ficará novamente refém dos independentistas bascos e catalães.