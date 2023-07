Ataque com taco de basebol deixa jovem em estado grave em Guimarães

Vítima foi transportada para o hospital de Braga.

Um jovem, de 20 anos, ficou gravemente ferido esta madrugada, após ter sido agredido, ao que tudo indica, com um taco de basebol, em Ronfe, Guimarães.A agressão violenta aconteceu na rua, às 02h40. Para o local foram mobilizados os bombeiros de Guimarães e a equipa da VMER do hospital local, os quais, devido à gravidade das lesões, transportaram a vítima para o Hospital de Braga.O grupo de agressores, ao que tudo indica, formado por cinco homens, atuou encapuzado e com o intuito de assaltar o jovem, que resistiu e foi violentamente agredido.A GNR dirigiu-se ao local e tenta identificar os agressores.