Tribunal retira helicóptero a Armando Pereira

Cofundador da Altice está em prisão domiciliária.

O juiz Carlos Alexandre ordenou, na segunda-feira, a retirada do helicóptero de Armando Pereira, cofundador da Altice, arguido na Operação Picoas."Comunique ao SEF e à entidade gestora do helicóptero que o arguido Armando Pereira tem à sua disposição em Guilhofrei no sentido deste ser removido para local próprio", lê-se num comunicado oficial a que oteve acesso. Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes, vão ficar em prisão domiciliária, sem pulseira eltrónica . Os restantes arguidos do caso saíram em liberdade, com cauções até 500 mil euros.