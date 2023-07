Já há data para a Supertaça disputada entre Benfica e FC Porto

Benfica e FC Porto vão discutir primeiro troféu da época.

Agora sim, já há data oficial: a Supertaça vai realizar-se a 9 de agosto, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro. O anúncio foi feito esta terça-feira pela FPF que recorda que Benfica e FC Porto "acordaram não jogar no fim-de-semana anterior em virtude da realização das Jornadas Mundiais de Juventude que se realizam no nosso país entre 1 e 6 de agosto".O local da Supertaça volta a ser o Estádio Municipal de Aveiro, que recebeu o jogo nas últimas três edições e já num total de 12 ocasiões, desde 2009 - em 2015 e 2019, o palco foi o Estádio do Algarve.O Benfica está na Supertaça, que venceu em oito ocasiões, na condição de campeão nacional em 2022/23, enquanto o FC Porto foi o vencedor da Taça de Portugal, batendo na final disputada no domingo o Sporting de Braga (2-0).Os dragões são recordistas de troféus da Supertaça, que venceram 23 vezes, a última das quais em 2022, ao derrotarem o Tondela, que tinha sido finalista vencido da Taça de Portugal de 2021/22.