Retirados selos de encerramento de 38 lojas no centro comercial Stop no Porto

Caso vai ser comunicado ao Ministério Público.

A Polícia Municipal do Porto foi alertada esta terça-feira para a retirada indevida dos selos de encerramento de 38 lojas do centro comercial Stop, no Porto.Desconhece-se quando é que os selos foram retirados, mas o caso será comunicado ao Ministério Público. Em causa estão crimes de desobediência.A Polícia Municipal vai agora voltar a selar as lojas, que se situam na Rua do Heroísmo. Há uma semana foram encerrados 105 espaços pelas autoridades por não possuírem licença de utilização.A Câmara Municipal do Porto reuniu entretanto com as associações que representam os músicos que usavam aquele espaço. Na segunda-feira, a Administração do Condomínio aceitou as condições impostas pela autarquia para a reabertura das lojas.Foram impostas várias medidas como a fixação de um horário de 12 horas e a adoção de comportamentos de segurança e de medidas de autoproteção e mitigação contra incêndios. Uma equipa de bombeiros também ficará de prontidão temporariamente junto ao centro comercial.