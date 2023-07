Detidos seis suspeitos de tráfico de droga no bairro de Ramalde no Porto

Detidos têm idades compreendidas entre os 25 e os 49 anos.

A PSP deteve no bairro de Ramalde, no Porto, cinco homens e uma mulher suspeitos de tráfico de droga, tendo apreendido 225 doses individuais de estupefacientes e 1.666 euros em dinheiro, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP refere que as detenções ocorreram na segunda-feira, no âmbito de uma operação que visou suspeitos que, de forma organizada, se dedicavam ao tráfico de estupefacientes junto àquele bairro municipal.

Dos seis suspeitos, destaca a Polícia, dois foram conduzidos ao Estabelecimento Prisional do Porto para cumprimento de penas de prisão efetivas pela prática de ilícitos relacionados com o tráfico de estupefacientes, "conforme mandados de detenção e condução emitidos pela autoridade judiciária".

Os seis detidos, residentes no Porto, têm idades compreendidas entre os 25 e os 49 anos.

Nesta operação, que incluiu a realização de cinco buscas domiciliárias, foram ainda identificados e constituídos arguidos dois homens.

No âmbito das buscas, a PSP apreendeu heroína suficiente para 80 doses individuais, cocaína em quantidade idêntica e haxixe suficiente para 65 doses individuais. Foram ainda apreendidos objetos utilizados na preparação, embalamento e venda direta de estupefacientes.

Os suspeitos vão ser esta terça-feira presentes às autoridades judiciárias para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.