Filho de LeBron James transportado para o hospital após sofrer paragem cardíaca durante treino na California

Bronny James, de 18 anos, estava num treino de basquetebol com a equipa universitária.

Bronny James, de 18 anos, filho de LeBron James, sofreu uma paragem cardíaca, na segunda-feira, durante um treino de basquetebol pela Universidade do Sul da California.O filho mais velho do jogador de basquetebol foi transportado para o hospital, informa o site TMZ."Durante o treino o Bronny sofreu uma paragem cardíaca. A equipa médica conseguiu levá-lo para o hospital. Está estável e já saiu dos cuidados intensivos", disse um porta-voz da família.A chamada foi feita para o 911 (número de emergência dos Estados Unidos da América) pelas 9h26 locais (17h26 em Portugal).Bronny é um dos jogadores universitários que concentra mais atenções. Além de ser filho de um dos melhores jogadores da NBA tem impressionado os olheiros. LeBron - pai de duas crianças -, atualmente nos Los Angeles Lakers, já expressou, várias vezes, a intenção de jogar com o filho mais velho.