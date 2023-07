Homem cai na cascata do Tahiti no Gerês

Vítima caiu de uma altura de cerca de três metros.

Um homem de 60 anos ficou ferido depois de cair na cascata do Tahiti, no Gerês.De acordo com o jornal O Minho, a vítima caiu de uma altura de cerca de três metros, sofreu ferimentos nas pernas e nas costas, e foi transportado para o hospital pelos bombeiros.Os primeiros socorros foram prestados no local pela delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa e pelos bombeiros voluntários de Terras de Bouro. A GNR também foi acionada.