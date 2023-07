Dois acidentes no mesmo local causam um ferido grave na A13 em Ansião

Vítima era o único ocupante do veículo envolvido no segundo acidente.

Um homem ficou ferido com gravidade, depois de ter embatido com o carro num veículo da concessionária da autoestrada, que estava no socorro a um primeiro acidente - uma colisão lateral entre um carro e um camião, em Ansião.Os acidentes aconteceram ao quilómetro 175 da A13, entre os nós de Avelar, concelho de Ansião, e de Espinhal e Penela.O ferido grave, um homem de 33 anos, que era o único ocupante do veículo envolvido no segundo acidente.A circulação está codicionada para a limpeza da via.