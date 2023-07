PJ detém três influencers das redes sociais suspeitos de violar jovem em Coimbra

Vítima apresentou queixa.

A Polícia Judiciária do Centro deteve três homens, com idades compreendidas entre os 23 e os 27 anos, pela violação de uma jovem, em Coimbra. O crime terá ocorrido em abril na residência da vítima, de 22 anos, depois desta ter conhecido os suspeitos num estabelecimento de diversão noturna.Os suspeitos terão praticado atos sexuais com a vítima, aproveitando-se do facto desta estar alcoolizada.Ao que oapurou, os agressores são personalidades conhecidas nas redes sociais.Os homens foram capturados pelas autoridades após o cumprimento de mandados de detenção na sequência de uma queixa feita pela vítima. Uma das detenções ocorreu no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, quando um dos suspeitos regressava de férias.Os detidos já foram presentes a interrogatório.