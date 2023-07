Detetada bactéria perigosa em queijo de ovelha curado à venda no mercado

O produto alimentar em questão trata-se do "Queijo de ovelha curado Serpa DOP", da marca Almocreva.



Listeria monocytogenes, especialmente perigosa para idosos, imunodeprimidos, crianças e grávidas."A bactéria Listeria monocytogenes é responsável nas pessoas pela doença infeciosa denominada de listeriose. A listeriose invasiva nos seres humanos é rara (cerca de dois mil casos por ano na UE), sendo a causa mais grave de doença de origem alimentar, contando com uma elevada taxa de hospitalização e uma elevada taxa de mortalidade (16 a 30%), em países desenvolvidos", pode ler-se no comunicado da referida entidade.

A ASAE procedeu à notificação dos operadores económicos para a retirada imediata do produto no mercado. Foi dado ainda o alerta a todos as pessoas que já o tenham comprado de não o consumirem.