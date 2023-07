João Galamba: "Aeroporto [de Lisboa] é um dos piores da Europa"

Ministro das Infraestruturas aponta o excesso de tráfego como principal problema.

O Ministro das Infraestruturas, João Galamba disse, na tarde desta terça-feira, que o Aeroporto de Lisboa é "um dos piores da Europa" por ser muito congestionado. O político falou aos jornalistas durante uma visita ao Centro de Controlo de Tráfego, da Infraestruturas de Portugal.

Sobre os planos para otimizar a utilização do aeroporto Humberto Delgado, afirmou que a CTI está debruçada sobre esta matéria e que as suas prioridades estão alinhadas com as do Governo.

"Temos falado com a CTI e estamos alinhados com as prioridades e elas são simples: o aeroporto, que é um dos aeroportos mais congestionados da Europa, um dos piores aeroportos da Europa por esta razão, porque é um aeroporto muito congestionado (...) tudo o que possamos fazer no aeroporto é bom para o país, é bom para o aeroporto de Lisboa, para os seus utilizadores, e para as companhias aéreas que o usam é nisso que estamos empenhados e continuamos a trabalhar", precisou.

Relativamente à visita ao Centro de Controlo de Tráfego, Galamba disse que entende ser importante conhecer o espaço e "as pessoas que têm feito um bom trabalho".

Durante a visita de hoje, Galamba pôde observar o trabalho realizado pelo CCT através do qual é gerida e monitorizada a rede de estradas convencionais e de alta prestação (autoestradas), numa altura em que se antecipa uma maior pressão do sistema de transportes devido à aproximação da JMJ.

Além de viaturas de patrulha que permitem a monitorização presencial, o CCT conta com a ajuda das mais mais de 500 câmaras que estão localizadas em várias vias ao longo de todo o país (incluindo nas zonas de fronteira) e também com informação que chega atraves de meios de comunicação social ou plataformas como o 'google maps', entre outras.