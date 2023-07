Influencer baleada quatro vezes diz que foi salva pela cinta da Kim Kardashian

Angelina descreveu a cinta como uma "armadura para as mulheres".

Angelina Winley, uma jovem influencer, partilhou nas redes sociais que sobreviveu a quatro disparos de bala graças a uma cinta modeladora da marca de roupa da Kim Kardashian.



"A Kim Kardashian salvou a minha vida. Esta passagem de ano, fui baleada quatro vezes. Nessa noite, debaixo do meu vestido, usava uma das cintas modeladora da SKIMS [nome da marca da socialite]. Estava tão apertada que, literalmente, impediu que me esvaísse em sangue. Eu recomendo!", contou a criadora de conteúdos digitais num vídeo partilhado no Tiktok.





A tiktoker descreveu a cinta como "armadura para as mulheres" e disse que devia passar a usá-la todos os dias. "Chamem-lhe destino, ou Jesus, mas eu vou chamá-lo Kim!", concluiu Angelina. O vídeo já ultrapassou as 1,6 milhões de visualizações.



Jovem baleada quatro vezes diz que sobrevveu graçãs a cinta da Kim Kardashian