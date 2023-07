Fernando Medina revela que IVA Zero nos alimentos essenciais será prolongado até ao final do ano

Anúncio foi feito pelo ministro das Finanças no programa "Tudo é Economia", da RTP.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou esta terça-feira que o próximo Orçamento do Estado não terá cativações e confirmou que o IVA Zero para os alimentos essenciais será prolongado até ao final do ano e que a sua continuidade em 2024 será analisada.O anúncio foi feito no programa "Tudo é Economia", da RTP, que será transmitido pelas 23h00."Este será o primeiro Orçamento em muitos anos que não terá cativações", afirmou. "O Orçamento não terá cativações. Isto é, os ministérios terão disponíveis as verbas que estão orçamentadas", frisou."[O novo Orçamento] retira o poder discricionário de microgestão que o Ministério das Finanças hoje tem sobre um conjunto significativo de verbas", concluiu.Medina revelou ainda que os apoios no crédito à habitação para "as famílias com uma taxa de esforço superior a 50%", que cumpram determinados requisitos - previstos no decreto-lei atualmente em vigor - "terão um apoio, a partir do momento que o indexante [a Euribor] ultrapasse os 3% - que neste momento é em todas as maturidades - e esse apoio será de 75% do adicional".Ainda no que concerne ao crédito à habitação, o ministro indicou que irá "determinar que os bancos assegurem uma oferta de taxas fixas à generalidade dos clientes" e não apenas para grupos específicos com "pelo menos dois anos".A proposta de Orçamento irá também conter um "desagravamento do IRS, fundamentalmente focado nas classes médias", anunciou ainda.