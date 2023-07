Rita Cotrim vence Bolsa Marta Louro

Bolsa foi criada em memória da jornalista do Correio da Manhã e da CMTV que morreu em serviço, a 27 de abril de 2022.

Rita Cotrim venceu a 2.ª edição da Bolsa Marta Louro, criada em memória da jornalista do Correio da Manhã e da CMTV que morreu em serviço, a 27 de abril de 2022, e que elege, todos os anos, um jovem até aos 27 anos para um estágio de 12 meses, remunerado, na redação do canal. "A Bolsa Marta Louro é uma inspiração para os jovens jornalistas que procuram a sua oportunidade de ingressar no mercado. Trabalhar na realidade do CM, o jornal e canal gigante que são e a bagagem que trazem, é, sem dúvida, a escola perfeita e o arranque ideal para uma carreira no jornalismo", refere Rita Cotrim, selecionada pelo júri. Esta edição voltou a registar forte adesão.