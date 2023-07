Praias de Vale do Lobo e Quarteira interditas a banhos

As praias de Quarteira e Vale do Lobo, Loulé, foram, esta terça-feira, interditas a banhos, informou a Administração Regional de Saúde do Algarve, devido à má qualidade da água. A bandeira vermelha foi hasteada após ser detetada a presença de coliformes fecais.Ao, o capitão do Porto de Faro, Rui Santos Pereira, revelou que “foi pedida a interdição, por parte da Saúde Pública, tendo em conta que as últimas análises à água apresentaram valores da bactéria E.coli muito acima do normal”. A bactéria em causa pode causar problemas nos intestinos, bexiga, rins ou sangue.

A Câmara de Loulé comunicou que se estava a proceder “à realização de contra-análise”, pelo que a interdição ia “manter-se até que os resultados da mesma se encontrem dentro dos parâmetros de referência”.O acesso ao mar foi interditado num momento em que as praias contavam com milhares de banhistas devido ao calor registado de 33 graus e a temperatura da água do mar atingir os 20 graus. A origem dos coliformes fecais na água ainda ontem era desconhecida, não tendo sido divulgada qualquer avaria no sistema de esgotos local.