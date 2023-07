Encapuzados espancam jovem com taco de basebol em Guimarães

Vítima, de 20 anos, foi agredida na zona da cabeça e no tronco, tendo ainda ficado sem a carteira. Foi levada em estado grave para o hospital.

O jovem, de 20 anos, foi surpreendido pelo grupo de cinco encapuzados durante a madrugada de esta terça-feira em Ronfe, Guimarães. Foi violentamente agredido com um taco de basebol, tendo sido atingido com fortes pancadas na zona da cabeça e no tronco. O grupo abandonou depois a vítima, tendo ainda levado a sua carteira. Tudo indica que se tratou de um assalto, tendo o jovem sido alvo das violentas agressões após ter oferecido resistência.









Após o violento crime - que ocorreu por volta das 02h30 junto ao loteamento da Somelos -, o jovem foi assistido pelos Bombeiros de Guimarães. Os ferimentos que apresentava foram considerados graves. Uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM foi entretanto também acionada para fazer o acompanhamento da vítima até ao Hospital de Braga.

Os militares da GNR foram também chamados para o local da ocorrência, mas a investigação deste caso passou entretanto para a Polícia Judiciária de Braga, uma vez que pode estar em causa um crime de tentativa de homicídio. A violenta agressão ocorreu numa rua sem saída e os moradores deram conta de que não se aperceberam do crime ou de movimentações suspeitas durante a madrugada. Os inspetores procuram agora pistas que possam levar à identificação destes cinco encapuzados.