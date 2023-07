"Não são reclusos, são pessoas doentes sujeitas a uma medida": Ministra da Justiça aborda questões da saúde mental

"É preciso tranquilizar as pessoas. Nós estamos a analisar com uma análise individualizada de cada pessoa", referiu Catarina Sarmento e Castro.

A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, falou esta quarta-feira sobre questões de saúde mental e garantiu que alguns presos "não são reclusos", mas sim "pessoas doentes que estão sujeitas a uma medida"."É preciso tranquilizar as pessoas. Nós estamos a analisar com uma análise individualizada de cada pessoa e está já garantido a resposta individualizada a cada uma dessas pessoas", garantiu Catarina Sarmento e Castro aos jornalistas no Parque do Perdão, um espaço da JMJ em Lisboa, sobre a proposta de lei da amnistia e perdão, aprovada no parlamento, a propósito da vinda do Papa Francisco a Portugal."É importante para chamar a sociedade civil a colaborar com estas iniciativas de modo que haja mais ofertas de trabalho para quem está em situação de reclusão", acrescentou.Já a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, quando questionada pelos jornalistas, referiu que existe um balanço positivo no controlo de fronteiras.