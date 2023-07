Costuma deitar toalhitas na sanita? Saiba todos os problemas ambientais que pode provocar

Produto, embora seja feito de fibras natural, não se dissolve imediatamente na água.

As toalhitas húmidas são um produto cada vez mais usado no dia a dia, quer na higiene das crianças, limpeza de superfícies ou remoção da maquilhagem. Apesar de o produto simplificar as rotinas domésticas, criou também diversos problemas ambientais devido à forma incorreta como é muitas vezes descartado. As toalhitas que são deitadas na sanita podem causar entupimentos na canalização, contaminar o oceano com microplásticos e criar dificuldades no tratamento das águas residuais.

De acordo com o Público, embora as toalhitas sejam feitas de fibras naturais estas não se dissolvem imediatamente na água. Costumam acumular-se nos esgotos e podem causar entupimentos nas tubagens domésticas e na rede de esgotos, o que pode vir a ter um elevado custo para o consumidor.

Apesar de existirem diversas embalagens que "sugerem que é possível deitar as toalhitas na sanita", há riscos também para o ambiente. Muitas toalhitas são compostas por componentes plásticos, que libertam lenta e gradualmente pequenos fragmentos quando descartados na água. Estes fragmentos passam depois para os rios e para o oceano.

O descarte das toalhitas é já um problema global. Em Espanha, o produto acumulou-se no rio Guadalquivir e formou uma "ilha" na cidade de Córdova. No Reino Unido, em 2021, existiam pilhas de toalhitas nas margens fluviais, o que levou a deputada Fleur Anderson a propor a a proibição de venda deste tipo de produtos que contivessem plástico.

Contrariamente ao que aos fabricantes afirmam, os produtos feitos a partir de ácido poliláctico não se degradam facilmente e podem persistir inalterados durante, pelo menos, 14 meses na água do mar.