Mulheres em fuga após furto em shopping na Califórnia

Autoridades investigam assalto filmado durante o dia.

Mulheres suspeitas de furtar em loja na Califórnia

Três mulheres suspeitas de terem furtado num shopping, este sábado, na Califórnia, nos EUA, foram filmadas a dirigirem-se lentamente para um carro com três carrinhos de compras cheios, enquanto soava o alarme, em plena luz do dia. As autoridades estão a investigar o assalto, avança o jornal New York Post.Num vídeo partilhado no Instagram, é possível ver as suspeitas a colocarem os artigos de vestuário e calçado no porta-bagagens da viatura com alguma 'calma' e de seguida a colocarem-se em fuga.