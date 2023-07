Irmãos menores que morreram afogados descobertos "abraçados" no fundo do mar

Mudança de maré e correntes fortes ditaram o final trágico de família em Alagoas, no Brasil.

Dois irmãos foram encontrados "abraçados" no fundo do mar, em Maragogi, no Brasil, na sequência de um afogamento supostamente causado por uma corrente marítima. O acidente aconteceu no passado dia 17, numa praia daquela cidade do estado de Alagoas.

Acompanhados pelo pai e por um primo, Gustavo e Gabriel, de 15 e 11 anos, estavam a visitar a praia de Peroba. Os três rapazes encontravam-se na água a nadar quando terão sido surpreendidos pela mudança de maré e pelas fortes correntes, avançou a agência de notícias Jam Press.

O pai das vítimas ainda tentou salvar as crianças, mas apenas conseguiu ajudar sobrinho a agarrar-se a uma rocha. O rapaz acabaria por salvar-se.

Coronel Clemens, porta-voz dos bombeiros locais, disse terem sido encontrados os dois corpos "abraçados" a seis metros de profundidade, após várias horas de busca.

Os irmãos "abraçaram-se em desespero", afirmou o porta-voz acrescentando que essa é "uma prática comum quando as pessoas se estão a afogar".

"Em situações como esta, é muito difícil manter a calma", explicou.

Thiene Tenório, tia das vítimas, revelou que os meninos foram sugados por "uma espécie de remoinho" quando o pai os perdeu de vista.

Gustavo e Gabriel foram enterrados na cidade natal do pai, Tomar do Geru, no Estado de Sergipe, na manhã de 19 de julho.