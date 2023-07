Lula da Silva cancela agenda e vai a hospital de Brasília com dores no quadril

Presidente do Brasil queixa-se há meses de fortes dores na região, provocadas por artrose num dos fémures.

O presidente brasileiro, Lula da Silva, cancelou todos os compromissos desta quarta e quinta-feira e foi ao Hospital Sírio Libanês de Brasília, onde permaneceu por três horas, para se submeter a um procedimento para reduzir o desconforto no quadril.



Lula, de 77 anos, queixa-se há meses de fortes dores na região, provocadas por artrose num dos fémures.

No procedimento desta quarta-feira, avançou a Secom, Secretaria de Comunicação da presidência, Lula foi submetido a uma desenervação, ou seja, a desativação de parte dos nervos da região afetada, para reduzir a dor.



Antes, fontes do palácio tinham afirmado que Lula também receberia uma infiltração de analgésicos no local, mas isso não foi confirmado oficialmente.

Os médicos que realizaram o procedimento desta quarta-feira são do Hospital Sírio Libanês de São Paulo, onde fica a sede do grupo, e viajaram a Brasília especialmente para atender o presidente.



No início da semana, Lula já tinha anunciado que teria de se submeter a uma cirurgia para tentar resolver o problema de uma vez, o que poderá acontecer em setembro ou outubro próximo