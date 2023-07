António Guterres condena tentativa de golpe de Estado no Níger

Secretário-geral das Nações Unidas pede "contenção" às partes envolvidas no conflito.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, "condena com a maior firmeza possível qualquer tentativa de tomada do poder pela força" no Níger, onde está em curso, esta quarta-feira uma tentativa de golpe de Estado, afirmou o seu porta-voz.

António Guterres "condena da forma mais veemente possível qualquer tentativa de tomada do poder pela força e de minar a governação democrática, a paz e a estabilidade no Níger" e "apela a todas as partes envolvidas para que deem provas de contenção e assegurem a proteção da ordem constitucional", disse Stéphane Dujarric.

O Presidente do Níger denunciou uma tentativa de golpe de Estado hoje por parte de elementos da guarda presidencial e garantiu que o exército ripostará se não recuarem.