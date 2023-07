Homem gravemento ferido após ser esfaqueado em Barcelos

Vítima foi atacada em frente ao local onde trabalha.

Um homem, de 58 anos, sofreu ferimentos considerados graves depois de ter sido esfaqueado por outro, com cerca de 35, perto de um matadouro em Barcelos.A GNR foi notificada por volta das 19h00 para aquilo que seria um desentendimento na via pública. A Polícia Judiciária (PJ) foi, entretanto, também acionada ao local.A vítima, que foi atacada à porta do local onde trabalha, foi levada para o hospital de Braga. O agressor também se feriu nas mãos e foi detido.