Caça ao homem no Funchal. Recluso fugiu da prisão por porta aberta por descuido

Homem encontra-se em parte incerta desde as 7h.

Um recluso fugiu, na manhã desta quinta-feira, do Estabelecimento Prisional do Funchal, na Madeira. O homem terá aproveitado uma porta que ficou aberta por descuido e realizou a fuga.O fugitivo, de 29 anos, estava em prisão preventiva pelos crimes de roubo e extorção. Terá fugido entre as 6h e as 7h, durante o pequeno-almoço.A PSP está no terreno à procura do homem.