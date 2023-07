Bordalo II estende passadeira com notas de 500 euros no altar do Papa

"Habemus Pasta" pretende fazer uma crítica social ao país por todo o dinheiro que tem direcionado para o evento religioso.

O artista plástico Bordalo II divulgou esta quinta-feira um vídeo que mostra uma passadeira com notas de 500 euros para receber o Papa Francisco no altar palco, do Parque Tejo, em Lisboa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).A obra denominada por "Habemus Pasta" pretende fazer uma crítica social ao país por todo o dinheiro que tem direcionado para o evento religioso. Trata-se de um "Walk of Shame" (em português Passadeira da Vergonha).