Hernâni Vaz Antunes apanhado a falar de Pinto da Costa em escutas telefónicas

Milionário diz que sem os milhões da Altice, pelos direitos televisivos dos jogos, o FC Porto estaria na falência.

O milionário Hernâni Vaz Antunes, principal suspeito da 'Operação Picoas', foi apanhado nas escutas telefónicas a falar de Pinto da Costa e dos negócios suspeitos do futebol, após a detenção de Luís Filipe Vieira, no âmbito do processo 'Cartão Vermelho'.