Morreu Randy Meisner, cofundador da banda 'The Eagles'

Randy Meisner, cantor, baixista e cofundador da banda de rock norte-americana The Eagles, morreu, na quarta-feira à noite, aos 77 anos, devido a complicações da doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC).

"Randy era uma parte integrante dos Eagles e foi fundamental para o sucesso inicial da banda. O seu alcance vocal era espantoso, como evidenciado pela sua balada de assinatura, 'Take It to the Limit'", de acordo com um comunicado publicado no site oficial da banda.

Os Eagles nasceram em Los Angeles (Califórnia) em 1971, formados por Meisner, Glenn Frey (1948-2016), Don Henley e Bernie Leadon.