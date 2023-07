Médicos anunciam greve para dia 1 e 2 de agosto

Presidente da FNAM diz que vai ser necessário haver um mediador nas negociações com o Governo.

A presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá, anunciou uma greve para 1 e 2 de agosto e disse que vai ser necessário haver um mediador nas negociações com o Governo."Um mediador é fundamental neste processo, porque o SNS não vai aguentar outros 15 meses", referiu, em alusão ao tempo que duram as discussões com o Ministério da Saúde."Vamos apresentar a nossa contraproposta e ver com que seriedade o ministro da saúde vai olhar para os médicos e utentes", acrescentou Joana Bordalo e Sá.Para a presidente da FNAM, "o senhor ministro sabe muito bem o que está em curso" e em cima da mesa estão "reivindicações não apenas para os médicos, mas para os doentes e utentes deste país".Sobre as condições salariais, Joana Bordalo e Sá argumenta que "o aumento para os médicos tem de compensar a perda de poder de compra e a inflação", pedindo "um aumento de 30% que seja transversal para todos os médicos".