Plantas ligadas a seis grandes religiões perpetuam Jornada Mundial da Juventude

Árvores vão ser plantadas no Jardim Botânico Tropical da Universidade de Lisboa.

Seis plantas associadas a seis grandes "famílias religiosas" vão ser plantadas na próxima quarta-feira, 02 de agosto, no Jardim Botânico Tropical da Universidade de Lisboa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, anunciou esta sexta-feira a organização.

A cerimónia, inserida no programa da presença do Papa Francisco em Lisboa, perpetuará a JMJ com a plantação de árvores associadas ao Taoísmo, Hinduísmo, Budismo, Judaísmo, Cristianismo e Islão.

As árvores "evocarão, durante largos anos, o apelo de Francisco ao cuidado pela natureza, à fraternidade universal, e ao convívio pacífico entre as religiões", acrescenta uma nota divulgada pela organização da Jornada.

Uma visita à exposição Simbolismo das plantas da Bíblia e de outros livros sagrados, organizada pelo Grupo de Missão JMJ Lisboa 2023 do Governo de Portugal, com a colaboração de investigadores da Universidade de Lisboa, tem lugar após a plantação das árvores.

Esta exposição visa "dar a conhecer pequenas histórias que ligam as plantas ao sagrado, tornando-as símbolos para uma multiplicidade de povos e civilizações, de religiões e de crenças".

Em paralelo, será feita a apresentação do livro Plantas da Bíblia nos Jardins de Belém, em Lisboa, que resulta da colaboração entre o Grupo de Missão 2023 e a Universidade de Lisboa.

"A obra tenta dar a conhecer as plantas da Bíblia nos jardins que podemos visitar e evidenciar a ligação entre o material e o imaterial que nos pode ser transmitida pelas plantas", acrescenta a nota da JMJ.