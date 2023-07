13 adeptos do Benfica ligados à claque No Name Boys acusados por violarem adepto

Jovem de 16 anos foi abordado quando ia para casa, no final do jogo de futsal Benfica–Sporting, a 19 de abril de 2022.

O jovem de 16 anos foi abordado quando ia para casa, no final do jogo de futsal Benfica–Sporting, que o encarnados venceram (3-2), a 19 de abril de 2022. Foi levado para um local ermo perto do Estádio da Luz e ali roubado, espancado e sodomizado por adeptos ligados à claque No Name Boys, 13 dos quais foram agora acusados.Estão em causa crimes de roubo, ofensas à integridade física, violação, gravações ilícitas, coação, desobediência, detenção de arma proibida e tráfico de droga. Há outra vítima menor que foi agredida e fotografada nua.A alguns dos arguidos foram apreendidos artefactos de pirotecnia, armas, munições e droga.