Jovem de 15 anos desaparecido no Luxemburgo

José vestia uma camisola preta, calções e ténis no último dia em que foi visto.

José Rafael Teixeira de Azevedo, de 15 anos, está desaparecido em Ettelbruck, no Luxemburgo, desde quarta-feira. O jovem "depende de assistência médica".



As autoridades lançaram um apelo, onde pedem todas as informações possíveis. José "vestia uma camisola preta, calções e ténis pretos e mede entre 1,50 e 1,60 metros de altura e tem cabelos curtos e pretos".