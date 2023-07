Segurança da JMJ diz que falha que permitiu intervenção de Bordalo II é da responsabilidade do “empreiteiro da obra”

Artista entrou no espaço restrito e rigorosamente vigiado do Parque Tejo e estendeu uma passadeira de 30 metros estampada com notas de 500 euros na escadaria do altar-palco.

O Secretário-Geral do Sistema da Segurança Interna, entidade responsável pela segurança da Jornada da Juventude, disse esta sexta-feira que a falha de segurança que permitiu a intervenção do artista plástico Bordalo II no altar palco do Parque Tejo, em Lisboa, foi da responsabilidade do empreiteiro da obra e não da PSP, uma vez que o espaço ainda não é público."A área em causa é da responsabilidade da PSP, contudo, pelo facto de, no momento decorrerem trabalhos de construção na zona do palco, o espaço ainda não é considerado um espaço público, sendo responsabilidade do empreiteiro da obra, bem como da empresa privada contratada para o serviço de segurança", pode ler-se num comunicado enviado às redações.

Segundo o secretário-Geral do Sistema da Segurança Interna, o fluxo de construção obriga à entrada e à saída de muitos fucnionários nas diferentes áreas do recinto. "O plano setorial de segurança do Parque Tejo só será colocado em vigor, a partir do momento em que a obra esteja concluída", explica.



O artista plástico Bordalo II entrou, esta quinta-feira, no espaço restrito e rigorosamente vigiado do Parque Tejo, em Lisboa, e estendeu uma passadeira de 30 metros estampada com notas de 500 euros na escadaria do altar onde estará o Papa Francisco, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).



A obra, denominada "Habemus Pasta", pretende ser uma crítica social ao país por todo o dinheiro que tem direcionado para este evento religioso que decorre na capital no próximo mês. A ação, que o artista publicou na rede social Instagram, denomina-se "Walk of Shame" (em português, Passadeira da Vergonha).