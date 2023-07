Concerto de Taylor Swift em Seattle faz a terra tremer. Foi registada atividade sísmica de 2.3

Mais de 70 mil pessoas cantaram e dançaram ao som das músicas no estádio Lumen Field.

Depois da grande procura para conseguir bilhetes para assistir aos concertos de Taylor Swift, a cantora continua a prometer aos fãs grandes espetáculos. O concerto da norte-americana em Seattle, nos EUA, chegou a fazer a terra tremer ao gerar atividade sísmica equivalente a um terramoto de magnitude 2.3.Segundo a sismóloga Jackie Caplan- Auerbach, citada pelo The Guardian, foi detetada atividade sísmica gerada pelos fãs que se encontravam no interior do Lumen Field a cantar e a dançar ao som das músicas da artista. No espaço encontravam-se mais de 70 mil pessoas.

A digressão "Taylor Swift Eras Tour" é a sexta turnê mundial da cantora norte-americana. Estão marcados para Portugal dois concertos para os dias 24 e 25 de maio de 2024, no Estádio da Luz, em Lisboa.