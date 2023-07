Fernanda Serrano novamente de férias... sem o namorado

Depois de ir à Croácia com amigos, a atriz voltou a viajar, agora para Punta Cana, com a família.

Muito se tem especulado sobre a relação de Fernanda Serrano e Ricardo Pereira. A revista ‘TV Mais’ escreveu a 5 de julho que a atriz, de 49 anos, e o personal trainer terminaram a relação. Nesse mesmo dia, o casal avançou logo com o desmentido nas redes sociais. Ricardo Pereira publicou um álbum de fotografias do casal. Na legenda, escreveu: "Vários momentos de amor e carinho do nosso amor, sempre juntos! #fakenews [notícias falsas]". O personal trainer ainda publicou outra ‘selfie’ de momentos românticos a dois, e a estrela da TVI partilhou na sua conta.