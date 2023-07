Agente da PSP vandaliza esplanada de bar em Valongo e agride clientes

"É um comportamento inadequado e totalmente inaceitável", disse o gerente do estabelecimento.

Um agente da PSP foi identificado depois de ter vandalizado a esplanada de um bar e de ter agredido várias pessoas, em Valongo, no sábado à noite.

Ao que o Correio da Manhã apurou, na origem do incidente esteve um episódio de agressões entre jovens no interior das galerias do Centro Comercial Vallis Longus. Entre os intervenientes estaria o filho do agente da polícia que acabou por chamar o pai, que se encontrava de folga.

O polícia deslocou-se ao local, ao que tudo indica, para tirar satisfações com os intervenientes, mas não terá encontrado os jovens com quem o filho se envolveu em confrontos. Apesar disso, acabou por se envolver em desacatos com outras pessoas que se encontravam na esplanada de um bar, tendo arremessado cadeiras, mesas e cinzeiros. Pelo meio terá ainda agredido alguns clientes do estabelecimento.

O gerente do bar, Victor Bessa, conta que se viveram "momentos de pânico", uma vez que se encontravam no local várias pessoas, incluindo crianças.

"O senhor estava completamente descontrolado e violento e nós acabamos por ser apanhados no meio deste fogo cruzado, sem nada termos a ver com o que aconteceu porque as agressões entre os jovens aconteceram fora do nosso estabelecimento. É um comportamento inadequado e totalmente inaceitável", diz.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência. No total foram identificadas oito pessoas, entre elas o agente da polícia.