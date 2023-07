Menino de cinco anos sob efeito de droga mata irmão de 16 meses a tiro

Pais das crianças foram acusados de negligência.

Um menino, de cinco anos, sob influência de cocaína, matou o irmão, de 16 meses, a tiro no Indiana, nos EUA. O Ministério Público acusou os pais das crianças de negligência.Segundo o Daily Mail, também Isiah, vítima mortal, estava sob efeito de drogas. As análises posteriores detetaram a presença de marijuana no sangue do bebé. O rapaz morreu após ser baleado na cabeça.Após a tragédia, as autoridades fizeram uma rusga à casa. Foram encontrados 93 comprimidos de fentanil, marijuana e parafernália no interior do apartamento.Deonta Johnson, de 27 anos, e Shatia Welch, de 24, foram acusados de negligência e de vários crimes por posse de estupefacientes. O pai das crianças enfrenta ainda uma acusação de obstrução à justiça por ter retirado droga do apartamento antes da chegada da polícia.De acordo com a imprensa britânica, na altura do acidente Deonta Johnson estava em casa a descansar. Inicialmente, à chegada da polícia, disse que o filho mais novo tinha caído e negou ter uma arma.Mais tarde, o jovem assumiu que a companheira tinha uma pistola dentro de casa e que normalmente esta ficava guardada numa caixa debaixo da cama.Os pais dos menores foram detidos a 24 de julho.