O "Barbie World" vai tornar-se real em 2024

Mattel Adventure Park vai contar com uma área exclusiva dedicada à boneca mais famosa do mundo.

Apaixonou-se pelo filme da Barbie? E se lhe dissessem que está prestes a ser criado um parque de diversões com uma área dedicada à boneca mais famosa do mundo? O Mattel Adventure Park vai abrir ao público em 2024 em Glendale, no Arizona, EUA.O espaço tem 160 mil metros quadrados e conta com um investimento de mais de mil milhões de dólares (cerca de 905 mil euros). Dará aos visitantes a oportunidade de fazerem passeios temáticos e de andarem em atrações com a Barbie, mas também com outras personagens pertencentes à empresa.De acordo com a Mattel, a "Barbie Beach House", área do parque de diversões dedicada à boneca, é descrita como "uma passagem obrigatória para os fãs de todas as idades".Noaqueles que gostam de moda poderão ter o privilégio de ter os conselhos da Barbie para montar um guarda-roupa. Aqui vai ser usada tecnologia holograma de última geração para tornar a experiência mais especial.Nopoderá recordar alguns dos sucessos dos filmes da loira fazendo uma viagem desde "as profundezas do mar até ao espaço exterior".E porque o cor-de-rosa e a Barbie estão intimamente ligados, terá ainda a opção da, onde "pode desfrutar de uma seleção de bebidas cor-de-rosa exclusivas, perfeitamente combinadas com snacks doces e salgados, enquanto desfrutam de vistas panorâmicas da propriedade".O filme da Barbie tem dado que falar em todas as partes do mundo. Esperado por muitos, está a conquistar as bilheteiras e trazer de volta novas tendências. Foi o mais visto em Portugal no fim de semana de estreia, com 189.709 espetadores e mais de 1,1 milhões de euros de bilheteira.