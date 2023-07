Carlão tira carta de condução aos 48 anos

Cantor partilhou a novidade no Instagram.



Carlão, o vocalista da banda Da Weasel, tirou a carta de condução aos 48 anos. O anúncio foi feito pelo também jurado do programa "The Voice Kids", no Instagram.Após a partilha na rede social foram vários os comentários de apoio ao artista. "Não! Agora já não tenho desculpa", escreveu Carolina Deslandes.