Armando Pereira queria esconder 100 milhões de euros com filha e genro

Armando Pereira, o milionário da Altice, suspeito de corrupção e branqueamento de capitais na 'Operação Picoas', queria esconder parte do património - entre 75 e 100 milhões de euros - num fundo em nome da filha, Gaelle Pereira, e do genro, Yossi Benchetrit, gestor de topo da Altice USA, agora suspenso de funções.