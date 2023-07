Infeções hospitalares matam 23 bebés por ano

Um dos bebés colonizados com bactéria no Hospital de Santa Maria morreu. Unidade diz que a ‘Klebsiella’ não foi a causa da morte.

causa de morte de 231 recém-nascidos, ou seja, 23 óbitos por ano. Dos 15 bebés colonizados desde a semana passada com a bactéria ‘Klebsiella pneumoniae’ no Hospital de Santa Maria (Lisboa), um morreu, mas a unidade hospitalar afasta qualquer relação do óbito com a bactéria.Saiba mais no site do Correio da Manhã.