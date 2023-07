Despesa com reparação dos ‘hélis’ dispara 60%

Documentos revelam que a negociação do contrato de manutenção dos ‘hélis’ EH-101, em 2019, previa o aumento da despesa de 13 milhões para 20,3 milhões de euros.

A negociação do contrato de manutenção dos helicópteros EH-101, em janeiro de 2019, aumentou a despesa em cerca de 60%: a extensão do contrato de 2018 para os primeiros três meses de 2019 e a aplicação de um novo contrato para os restantes nove meses do ano implicavam uma despesa total de 20,3 milhões de euros, contra os 13 milhões de euros registados em 2018.Saiba mais no site do Correio da Manhã